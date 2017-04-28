Майские мероприятия в Тюмени: концерты ко Дню Победы, музыкальная феерия и театральное разнообразие

Май в Тюмени будет насыщен разнообразными культурными, развлекательными и патриотическими праздничными мероприятиями. Театралы смогут посетить спектакли на любой вкус, любители классики и музыкальных экспериментов без труда найдут концерт по душе, ожидается громкая премьера танцевального спектакля и сольное выступление Сергея Безрукова.

Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом "Афиша Тюмени" разработали топ самых интересных событий, который поможет вам составить культурную программу на предстоящий месяц.

В первые майские дни Тюменский драмтеатр и Тюменский театр кукол предлагают тюменцам и гостям города насладиться талантом местных актеров. Ко Дню Победы готовится отдельная программа мероприятий, одним из главных и запоминающихся станет концертно-танцевальная программа "Вечер Победы" в ДК "Нефтяник". Гостям предложат погрузиться в атмосферу советского послевоенного периода. А в Тобольске состоится премьера спектакля "В списках не значился".

Концертными выступлениями порадуют Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова — один из старейших симфонических коллективов страны, зажигательная группа "Баян Микс", уже полюбившийся тюменцам коллектив "RESONANCE". Состоится концерт Иеромонаха Фотия, победителя телевизионного шоу "Голос". Лариса Гузеева будет блистать в спектакле "Курица". Премьерный моноспектакль "И жизнь, и театр, и кино" представит известный и всеми любимый Сергей Безруков.

Познакомиться с топом мероприятий от Тюменского концертно-театрального объединения и проекта "Афиша Тюмени" можно в социальных сетях.