Альберт Суфианов рассказал о проекте, который поможет людям с эпилепсией

Повысить доступность специализированной медпомощи людям с эпилепсией – такова цель проекта "Жизнь в ясном сознании", который стартовал в Тюменской области.

Его координатор, депутат тюменской областной думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов рассказал, что именно предстоит сделать в ближайшее время.

- Альберт Акрамович, в нейроцентре вы оказываете помощь больным с самыми разными заболеваниями: опухолями головного и спинного мозга, ДЦП, различными невропатиями и др. Почему же в рамках партийного проекта свое внимание вы заостряете именно на эпилепсии?

- Дело в том, что это одно из самых распространенных хронических неврологических заболеваний человека. Около 1% россиян страдают эпилепсией, цифру можно назвать огромной. При этом доступность диагностики, лечения, профилактики очень ограничены, т.к. специализированных центров крайне мало. Проект призван обратить внимание общественности на проблему и сделать реальные шаги по ее разрешению.

- Первые мероприятия проекта направлены на помощь детям, что тоже, очевидно, имеет под собой основание.

- Что касается медпомощи детям в России, то над этим вопросом нужно еще очень серьезно работать. Например, детских отделений нейрохирургии в стране так мало, что их можно по пальцам пересчитать. Большая проблема провести диагностику головного мозга ребенку, например, сделать МРТ. В работе с малышами существует своя специфика, к сожалению, это редко учитывается. Пора исправлять ситуацию.

- Известно, что вы уже выбрали площадку для реализации начального этапа проекта.

- Да, ею стал Успенский дом-интернат. Поскольку опыт работы с детским населением Тюменской области есть, было ясно, на какие болевые точки стоит прежде всего обратить внимание. В учреждении Успенки около 112 воспитанников страдают эпилепсией, при этом у них есть и другие заболевания. Так случилось, что в одном месте сконцентрировано большое количество детей с тяжелым заболеванием. Отсюда возникает проблема – им нужно постоянное наблюдение врачей, но возить такое количество детей к докторам очень и очень непросто. Поэтому принято решение приблизить медицинскую помощь к тем, кто в ней особо остро нуждается.

- Вы уже работали с Успенским домом-интернатом?

- Да, за шесть лет прооперировано более 20 детей из дома-интерната, мы им помогли: у кого-то приступы прошли совсем, у кого-то стали значительно реже. Мы довольны, но поняли – им необходимо и последующее сопровождение врачей, тогда можно добиться лучшего эффекта. Отмечу, что учреждению оказана и другая помощь: из резервного фонда правительства Тюменской области выделено 1637 909 рублей. На них приобретена необходимая медицинская аппаратура и реабилитационные комплексы.

- Какие конкретные действия вы намерены предпринять?

- Планируется на базе дома-интерната создать эпилептологическую службу. Площадей там достаточно, есть где развернуться. Начнем с того, что откроем там кабинет ЭЭГ. Такое исследование необходимо для диагностики эпилепсии и судорожных синдромов. Нам предстоит подготовить помещение, оснастить кабинет оборудованием и лицензировать его. Уверен, что это можно сделать в течение года. Консультации будут давать эпилептологи, неврологи, нейрохирурги, нейрореабилитологи. Услугами врачей, которые начнут там работать, смогут воспользоваться не только воспитанники учреждения, но и все дети Тюменской области, нуждающиеся в помощи докторов такого профиля. Мы думаем о том, что в перспективе туда смогут приезжать маленькие пациенты со всего УрФО, а спектр услуг можно расширить, чтобы оказывать помощь не только больным эпилепсией, но и другими заболеваниями. Проект обещает стать масштабным.

- Насколько возможно помочь больным эпилепсией?

- Помочь можно, но нужно больше ресурсов. Даже с учетом того, что в Тюмени есть Федеральный центр нейрохирургии, мы не закрываем всех потребностей. Конечно, не каждому больному эпилепсией требуется хирургическое вмешательство, в 65% случаев контролировать приступы можно с помощью лекарств, но в более чем 20% поможет только операция, она дает шанс на излечение. Перед каждым оперативным вмешательством необходима предхирургическая подготовка, которая включает в себя консультации эпилептолога, нейрохируга, нейропсихолога; МРТ головного мозга, ЭЭГ мониторинг и другие дополнительные методы исследования. Лишь после этого мы определяем показания к хирургическому лечению и метод оперативного вмешательства. Еще раз повторю: потребность в эпилептологической службе колоссальна.

- У проекта появился Общественный совет. В чем будет состоять его роль?

- Поскольку "Жизнь в ясном сознании" – это не только медицинский, но и социальный проект, очень важно, чтобы общественность знала о нем и имела возможность участвовать в его мероприятиях. В состав Совета вошли как врачи, так и представители общественных организаций. Уверен, что если мы будет работать сообща, результат окажется более успешным.