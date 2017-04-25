В Тюмени с мая увеличивается плата за детские садики

В Тюмени с 1 мая этого года в муниципальных детских садах размер месячной родительской платы вырастет примерно на 10 %. Содержание одного ребенка в группах полного дня с пятиразовым питанием будет обходиться в 2530 рублей, в группах кратковременного пребывания с двухразовым питанием — в 1100 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление тюменской администрации.
"Родительская плата увеличилась на 230 рублей. Это соответствует росту цен на продукты питания. Преимущественно эти средства направляются учреждениями именно на приобретение продуктов для детей", — комментируют в департаменте образования Тюмени.
При повышении родительской платы пропорционально возрастает и размер предоставляемой родителям компенсации в зависимости от очередности рождаемости детей.
Добавим, что в последний раз в областном центре размер родительской платы за садики повышали в феврале 2015 года — в связи с переходом на пятиразовое питание.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru