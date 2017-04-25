Тюменцев зовут совершить заплыв по Туре в честь Дня Победы

В Тюмени традиционный заплыв моржей по Туре, посвященный Дню Победы, состоится 9 мая в 14 часов. Около сотни спортсменов стартуют с левого берега реки в районе пешеходного моста и поплывут в сторону совмещенного моста Мельникайте. К участию организаторы приглашают всех отважных горожан.

"Для новичков и детей подготовлена совсем небольшая дистанция — в 25 метров. Дистанция в 300 метров — для более закаленных участников. Для опытных пловцов традиционно испытанием станет эстафета протяженностью 5 километров. Для самых выносливых поклонников зимнего плавания мы предусмотрели "сплошной" заплыв от старта и до финиша", — рассказал руководитель клуба закаливания и зимнего плавания "Кристалл" Сергей Сидоров.

Состав участников подразделяется на следующие возрастные группы: до 15 лет (юноши и девушки), до 30 лет (мужчины и женщины), до 40 лет (мужчины и женщины), до 50 лет (мужчины и женщины), до 60 лет (мужчины и женщины) и старше 60 лет (мужчины и женщины).