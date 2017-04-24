Тюменские фельдшеры спасли недоношенного новорожденного мальчика

Экстренный вызов поступил на пульт диспетчера "скорой помощи" сегодня рано утром, в 5:02. Медикам сообщили о начавшемся интенсивном кровотечении у 37-летней женщины, которая находилась на пятом месяце беременности.

Когда через 16 минут на место вызова прибыла бригада скорой, у пациентки уже случились преждевременные домашние роды. На свет появился мальчик весом 1300 граммов. Малыш лежал возле матери без признаков жизни. Фельдшеры тут же приступили к спасению младенца. В течение 30 минут они боролись за его жизнь: проводили непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Благодаря стараниям специалистов реанимация увенчалась успехом.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, маленького пациента в тяжелом состоянии вместе с мамой бригада скорой доставила в перинатальный центр. На данный момент ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии в отделении реанимации новорожденных. Врачи стационара делают все возможное, чтобы спасти мальчика.