В Тюмени началась Европейская неделя иммунизации

13:41 24 апреля 2017
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pixabay.com

Разрешать сомнения тюменцев относительно вакцинопрофилактики будут с 24 по 30 апреля в рамках Европейской недели иммунизации.

Завтра, 25 апреля, во всех городских поликлиниках пройдет единый день иммунизации. Жителей Тюмени приглашают привиться в рамках Национального календаря профилактических прививок в соответствии со своим возрастом без предварительной записи.

27 апреля с 10 до 15 часов на тюменской сайте "Детки!" пройдет онлайн-конференция о вакцинопрофилактике детей. На вопросы родителей ответит главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Тюмени, доктор медицинских наук Ольга Рычкова.

На этой неделе задать вопросы о методах и способах вакцинации и современных вакцинах можно будет специалистам городских поликлиник на горячих линиях.

Теги: вакцинация , прививки , иммунизация
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