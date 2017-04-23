Юные тюменские ученые завоевали награды всероссийского форума

Подростки из Тюмени, Ишима, Тобольского и Голышмановского районов стали победителями и призерами всероссийского форума научной молодежи "Шаг в будущее. ЮНИОР", который проходил в Челябинске.

Школьники завоевали награды по нескольким номинациям: в биологических науках, химии и химических технологиях, вычислительной технике и программном обеспечении, прикладной математике, инженерных науках, языкознании.

Например, ученица ишимской школы №7 Анна Гибнер получила диплом II степени за лучшую творческую работу. Под руководством учителя биологии четвероклассница изучала загадочные кружева паутины.

Семиклассник областной физико-математической школы Глеб Завьялов представил на форуме прототип умных часов, созданных на базе программируемой платформы ARDUINO. За свое изобретение он получил диплом I степени и грамоту за высокий уровень знаний на олимпиаде по физике.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования Тюменской области Евгения Сидоренко, юные ученые продолжают совершенствовать свои знания и умения, ориентируясь на старших товарищей, которые блистали на всероссийском этапе "Шага в будущее", пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".