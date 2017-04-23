Заводоуковские библиотекари углубляют профессиональные знания

14:29 23 апреля 2017
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neira.pl
| Фото: neira.pl

Сотрудники Заводоуковского библиотечного центра расширяют и углубляют свои профессиональные знания благодаря работе Центра практической помощи "Учимся вместе – профессиональная мастерская". В апреле здесь состоялось занятие, посвященное PR-деятельности библиотеки в Интернет-пространстве. 

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, центр действует с 2011 года. Дважды в год здесь проходят различные творческие лаборатории, практикумы, школы начинающего библиотекаря и другие мероприятия актуальных форматов.

В рамках последнего занятия специалисты отдела комплектования Заводоуковского библиотечного центра провели консультацию на тему "Печатная библиотечная продукция, как одна из форм привлечения новых читателей и пропаганды чтения". Участники получили пошаговую инструкцию по созданию информационных блоков для социальных сетей. На практическом занятии библиотекари закрепили полученные рекомендации и создали информационный буклет "Об экологии детям".

Теги: обучение , профессия , Заводоуковск , библиотека
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