Заводоуковские библиотекари углубляют профессиональные знания

Сотрудники Заводоуковского библиотечного центра расширяют и углубляют свои профессиональные знания благодаря работе Центра практической помощи "Учимся вместе – профессиональная мастерская". В апреле здесь состоялось занятие, посвященное PR-деятельности библиотеки в Интернет-пространстве.
Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, центр действует с 2011 года. Дважды в год здесь проходят различные творческие лаборатории, практикумы, школы начинающего библиотекаря и другие мероприятия актуальных форматов.
В рамках последнего занятия специалисты отдела комплектования Заводоуковского библиотечного центра провели консультацию на тему "Печатная библиотечная продукция, как одна из форм привлечения новых читателей и пропаганды чтения". Участники получили пошаговую инструкцию по созданию информационных блоков для социальных сетей. На практическом занятии библиотекари закрепили полученные рекомендации и создали информационный буклет "Об экологии детям".
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