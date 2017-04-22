В Тюмени работает онлайн-сервис по поиску бэбиситтеров

Пятнадцать студентов Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного университета после тщательного отбора и обучения стали бэбиситтерами, которые могут прийти на помощь родителям.

Найти "няню на час" тюменские семьи сегодня могут с помощью онлайн-сервиса. Услуга впервые зародилась в Москве, но первым региональным городом, где решено было открыть онлайн-сервис, стала Тюмень. Кандидаты на роль бэбиситтеров проходят тройной фильтр.

"Сначала просматриваю социальные сети кандидатов. Второе испытание – телефонное собеседование. Оно может длиться от нескольких минут до часа, – рассказывает Анжелика Копыльцова, руководитель сервиса по поиску бебиситтеров Kidsout в Тюмени. – Анализирую ответы, интересуюсь увлечениями – если человек любит "просто гулять", он нам не интересен; нам интересны те, кто играет в лапту, читает книги, учит языки, расписывает посуду… Прошедшие два фильтра ребята переходят на третий уровень – двухдневную школу бебиситтеров у профессионального тренера".

Сегодня в команде проекта 15 человек - 1 юноша и 14 девушек. Самому молодому бебиситтеру 18 лет, самому старшему – 24 года. Это будущие воспитатели, учителя начальных классов, специалисты в нефтяном деле и городском строительстве, финансисты, логопед, учитель английского языка, инженер, геолог, таможенник. Цену за свои услуги все бебиситтеры устанавливают сами, но в среднем она – от 150 до 250 рублей в час.

Стоит отметить, что бебиситтер – не няня, он лишь обеспечивает кратковременный присмотр за ребенком. Молодой помощник не имеет права учить, наставлять, читать морали ни ребенку, ни его представителям. Зато он может играть, рисовать, лепить, ставить спектакли, да просто ползать по комнате на коленках, пока мамы и папы делают карьеру или же просто спокойно ходите за покупками, сидите в очереди к врачу, встречаетесь с друзьями, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".