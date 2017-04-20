О приеме малышей в детский сад родителям расскажут по телефону

Телефонную "горячую линию" по вопросам приема детей в дошкольные учреждения проведет сегодня, 20 апреля, городской департамент образования. Всю интересующую информацию родители смогут получить с 14 до 18 часов по телефону: 45-35-83.

В ведомстве напомнили, что комплектование детских садов ведется с помощью системы "Электронный детский сад" в соответствии с возрастом ребенка, датой подачи заявления, желаемой датой зачисления в детсад и регистрацией ребенка по месту проживания. При подаче заявления родители могут указать три дошкольных учреждения.

Формирование групп на новый учебный год начался в марте. Их количество и возрастной состав зависит от возможностей детского сада и числа освобождающихся летом мест. При этом прием детей на свободные места в функционирующие группы ведется в течение всего года.