На тюменских трассах прошли массовые проверки водителей

Сплошные проверки водителей на трезвость и соблюдение ПДД прошли в Ялуторовском районе: на 78-м километре трассы Тюмень — Омск и на 4-м километре дороги Ялуторовск — Ярково.
Автоинспекторы проверили 350 автомобилистов. Двоих водителей пришлось отстранить от управления транспортом — один был пьян, другой предъявил национальное водительское удостоверение без нотариально заверенного перевода. Выявили сотрудники ГИБДД и еще более двадцати нарушений. Шесть водителей оказались непристегнутыми во время движения, пять управляли машиной без полиса ОСАГО и один нарушил правила перевозки детей.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, подобные сплошные проверки на тюменских дорогах будут практиковаться и впредь.
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