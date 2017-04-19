На тюменских трассах прошли массовые проверки водителей

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Сплошные проверки водителей на трезвость и соблюдение ПДД прошли в Ялуторовском районе: на 78-м километре трассы Тюмень — Омск и на 4-м километре дороги Ялуторовск — Ярково.

Автоинспекторы проверили 350 автомобилистов. Двоих водителей пришлось отстранить от управления транспортом — один был пьян, другой предъявил национальное водительское удостоверение без нотариально заверенного перевода. Выявили сотрудники ГИБДД и еще более двадцати нарушений. Шесть водителей оказались непристегнутыми во время движения, пять управляли машиной без полиса ОСАГО и один нарушил правила перевозки детей.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, подобные сплошные проверки на тюменских дорогах будут практиковаться и впредь.