Тюменские эксперты против поблажек для мотоциклистов

Как областной депутат нанес тяжелый удар имиджу народного избранника? Стоит ли официально разрешать мотоциклистам перемещаться между рядами? Об этом и многом другом рассуждали представители Клуба экспертов Тюменской области.

Депутаты Тюменской областной думы в очередной раз оскандалились. Депутат "Единой России" от Югры Алексей Аносов написал петицию с требованием дать ему статус оплачиваемого депутата, обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в вопросе и в целом создал вокруг истории серьезный резонанс. По мнению политолога Александра Безделова, худшего удара по имиджу местного депутатского корпуса придумать сложно. Причем, полагает эксперт, навредил депутат и своему партийному руководству, в частности первому заму губернатора Югры Натальи Комаровой Алексею Шипилову.

"Много лет законодатели обижаются, когда народ робщет и обвиняет их, депутатов, что за мандатом они идут ради выгод и разнообразных благ, недоступных в обычной жизни. И много лет они, депутаты, пытаются доказать обратное, что мандат это труд во имя избирателя и лучшей его жизни. А вот Алексей Аносов смог. Смог за один день нанести такой удар по репутации Тюменской областной Думы, что еще долгие годы избиратели будут вспоминать депутатам, будущим и настоящим, зачем же они туда избираются. За зарплатой", — рассуждает политолог.

Данную позицию поддержали и участники Клуба.

"Если господин серьезно думает, что люди будут подписывать петицию за депутатскую зарплату, то он точно далек от народа. Лучше бы так же активно работал на благо избирателей, как себе деньги требовал", — пишет Олег Морозов.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ, председатель общественного совета при МВД Тюмени Александр Пересторонин предложил обсудить планируемые законодательные поблажки для байкеров. В частности, рассматривается вопрос о том, чтобы официально разрешить водителям мотоциклов перемещаться между рядами. Позицию самого эксперта можно прочитать здесь. Участники Клуба считают подобные нововведения излишними и даже опасными.

"Правила ПДД одни для всех и нечего тут придумывать. Взять автобусные выделенные полосы, страдают только участники движения на автомобилях, автобусы как ездили без правил так и ездят по всем рядам, а если мы на их полосу , штраф. Мото как ездили между рядами и выезжали за стоп и без номеров половину, так и будет", — уверен Влад Мищенко. "Между рядами - это страшно, честно. Всегда холодный пот прошибает, когда какой-нибудь такой сбоку вдруг проявляется. А чем в потоке не едется?" — спрашивает Елена Сидорова. "Однозначно против. Знакомые заядлые автомобилисты против тоже. И так у нас почти каждый день аварии с мотоциклистами. Если официально разрешить езду между рядами, неопытные байкеры себя богами дорог почувствуют, а это чревато ростом ДТП", — резюмирует Олег Морозов.

Больше интересных дискуссий можно найти на странице Клуба экспертов Тюменской области в социальной сети Facebook.

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