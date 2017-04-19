Больше пятисот отловленных на улицах Тюмени животных обрели хозяев

В Тюмени итоги работы в сфере содержания и защиты домашних животных накануне представили на отраслевом совещании в городской администрации.
В 2016 году 527 безнадзорных животных, отловленных специализированной организацией МКУ "ЛесПаркХоз", нашли новых хозяев. Порядка 800 собак и кошек вакцинировали и стерилизовали.
Как рассказал начальник управления экологии департамента городского хозяйства Тюмени Сергей Нефёдов, на сегодняшний день в пункте временного содержания "ЛесПаркХоза" размещено 160 вольеров для содержания собак и 34 клетки для содержания кошек.
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