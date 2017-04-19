Больше пятисот отловленных на улицах Тюмени животных обрели хозяев

13:44 19 апреля 2017
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pixabay.com

В Тюмени итоги работы в сфере содержания и защиты домашних животных накануне представили на отраслевом совещании в городской администрации.

В 2016 году 527 безнадзорных животных, отловленных специализированной организацией МКУ "ЛесПаркХоз", нашли новых хозяев. Порядка 800 собак и кошек вакцинировали и стерилизовали.

Как рассказал начальник управления экологии департамента городского хозяйства Тюмени Сергей Нефёдов, на сегодняшний день в пункте временного содержания "ЛесПаркХоза" размещено 160 вольеров для содержания собак и 34 клетки для содержания кошек.

Теги: отлов уличных собак , безнадзорные животные
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