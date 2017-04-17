Тюменские прокуроры направили в суд почти двести дел об экстремизме

В Тюменской области за первые три месяца 2017 года было внесено свыше 350 актов прокурорского реагирования в рамках противодействия экстремистской деятельности и терроризму. В поле зрения ведомства попадали рядовые тюменцы и владельцы кафе с публичным wi-fi.

В Тюмени административное дело за массовое распространение экстремистских материалов прокуратура Ленинского округа возбудила из-за песни, размещенной местным жителем в соцсети.

"На персональной странице в социальной сети "ВКонтакте", доступной для просмотра неограниченного круга лиц, он разместил аудиозапись Тимура Муцураева "Иерусалим". По решению суда она числится в федеральном списке экстремистских материалов", — рассказали в ведомстве.

За нарушение законодательства о защите детей от информации к административной ответственности привлекли коммерческую организацию ООО "ФудПарк". В их общепите на улице Харьковской доступ к интернету через wi-fi не был защищенным. Напомним, по закону в доступных для детей общественных местах интернет должен быть безопасным либо доступ к общественной сети должен предоставляться взрослому по паролю, чтобы ребенок не начал просматривать экстремистские материалы или порнографию.

С начала года в суды поступило более 190 исков, связанных с противодействием экстремизму. К административной ответственности привлекли 42 должностных лица.