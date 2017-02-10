Тюменские кибердружинники проверят безопасность кафе для детей

Региональные отделения киберпатрулей, в том числе и в Тюмени, организуют рейды, чтобы проверить, насколько безопасен доступ в интернет для детей в общественных местах. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал директор ассоциации "Лига безопасного интернета" Денис Давыдов.

"Согласно закону о защите детей от информации в доступных для них общественных местах интернет должен быть безопасным либо доступ к общественной сети должен предоставляться взрослому по паролю, чтобы ребенок не мог просматривать порнографию и сцены, содержащие насилие и жестокость. По итогам рейдов оказывается, что порядка 70–80% предпринимателей, например, владельцев кафе с публичным wi-fi, эту обязанность не исполняют, потому что не знают о ее существовании. Но это административное правонарушение. Киберволонтеры должны им на это указать, чтобы администраторы что-то изменили", — отметил он.

Давыдов рассказал, что 7 февраля во всех регионах России стартовал месячник безопасного интернета для детей, организованный ЛБИ. Цикл мероприятий по повышению осведомленности родителей, школьных психологов и социальных педагогов о том, чего следует бояться в интернете, хотят провести и в Тюменской области.