Тюменца оштрафовали за экстремистские аудиозаписи "ВКонтакте"

Прокуратура Тюмени возбудила дело об административном правонарушении в отношении 25-летнего местного жителя по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в феврале 2021 года молодой человек разместил в социальной сети "ВКонтакте" на своей странице аудиозаписи. Доступ к ним на странице был открыт всем пользователям интернета.

"В соответствии с решениями Гусевского городского суда Калининградской области от 18.04.2017 и Советского районного суда г. Брянска от 07.09.2020 указанные аудиоматериалы признаны экстремистскими и включены в Федеральный список экстремистских материалов", — поясняет пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По результатам рассмотрения дела Калининский районный суд Тюмени признал молодого человека виновным по ст. 20.29 КоАП РФ и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.