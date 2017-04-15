На дорогах Тобольского района установят дополнительные видеокамеры

20:19 15 апреля 2017
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tverigrad.ru

Около 30 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Тобольском районе в 2017 году, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В настоящее время в Тобольске работают 13 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений "Азимут" и "Кордон". За первые три недели работы камеры выявили более 3500 нарушений правил дорожного движения.

Чаще всего тоболяки превышают скоростной режим и проезжают перекрестки на запрещающий сигнал светофора, что очень опасно и чревато ДТП. Треть всех нарушений – превышение скорости в районе перекрестка улиц Алябьева и Гагарина в подгорной части города.

Теги: ПДД , Тобольский район , видеокамеры
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