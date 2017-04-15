Более 1,1 тысячи тюменцев обратились службу уполномоченного по правам человека за год

Служба уполномочено по правам человека в Тюменской области в 2016 году приняла обращения от 1,1 тысячи человек, большинство из которых требовалась устная консультация. В 11% случаях вопрос удалось решить положительно, сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.

По его словам, каждое заявление анализируется. Служба проводит свое расследование, обращается в необходимые ведомства, собирает информацию. После этого обратившемуся даются консультации, в некоторых случаях совместно с прокуратурой возобновляются судебные дела.

За прошедший год служба совершила 95 выездных мероприятий. На отдаленных территориях работают общественные помощники. Сергей Миневцев особенно отметил работу коллег в Увате, Ялуторовске, Заводоуковске, Упоровской и Ярковском районах. Хорошо проявили себя и зарекомендовали работники администрации, занимающиеся правовыми вопросами.

Также он заметил, что в прошлом году тюменский социально просветительский проект "Открытая школа права" отмечен благодарностью уполномоченного по правам человека Российской федерации, пишет "Вслух.ру".