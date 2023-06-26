Уполномоченный по правам человека проведет личный прием в Тюмени

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских и руководитель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Владимир Ульянов встретятся с жителями города 30 июня, темой личного приема станет правовая поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Прием состоится по адресу: улица Республики, д. 24, каб. 116. Записаться можно с 9:00 до 17:00 по будням по телефону 42-67-42.