Тюменский уполномоченный по правам человека посетил женскую колонию в Тобольске

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Сегодня в женской исправительной колонии общего режима №13 в Тобольске побывали уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев и прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Альберт Хамитов.

Они проверили условия содержания и организации труда осужденных женщин, уделив внимание материально-бытовому и медико-санитарному обеспечение в колонии, вопросам охраны труда и соблюдению режимных требований.

На приеме к прокурору и уполномоченному обратились 12 женщин, их жалобы касались вопросов условно-досрочного освобождения и медицинского обеспечения.

"Большая часть вопросов решена на месте, а две жалобы о качестве оказания медицинской помощи в учреждении будут совместно рассмотрены прокуратурой, аппаратом уполномоченного с привлечением ФКУЗ МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сейчас в тобольской исправительной колонии содержится 260 женщин, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Большая часть из них находится в заключении за наркопреступления.