Пять женщин из колонии обратились на прием с вопросами о медпомощи

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Прокуратура, УФСИН, МСЧ и уполномоченный по правам человекам в режиме видеоконференцсвязи провели совместный прием осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии № 13 в Тобольске. На прием обратились пять женщин, их вопросы касались оказания медицинской помощи, сообщили в облпрокуратуре.

"Каждой заявительнице даны квалифицированные разъяснения. Кроме того, по всем обращениям организовано проведение проверок, при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования", - пояснили итоги приема в прокуратуре.

Совместный прием провели прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тюменской области Александр Данилин, уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, помощник начальника УФСИН России по Тюменской области по соблюдению прав человека Татьяна Поздеева и врио начальника МСЧ-72 ФСИН России Надежда Иванова в