Жители Комарово и ЖК "Преображенский" этой весной смогут обойтись без сапогов

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

В Тюмени жители домов в Комарово и ЖК "Преображенский", находящихся по соседству с улицей Александра Протозанова, могут не опасаться повторения прошлогоднего сценария с паводком. На этот раз прихода талой воды на проезжую часть с полей удастся избежать, заявили в управе Калининского округа.

"Наша лотковая система водоотвода не справлялась, поэтому в этом году на поле мы сформировали вал для заграждения — нынче сбуртовали снег, отсекли воду, идущую с полей, и дополнительно выкопали канавы. Таким образом, проблему с тающим снегом удалось решить", — рассказал председатель комитета по благоустройству и озеленению КАО Павел Парфенов.

Сейчас вдоль улицы Александра Протозанова экскаватор режет дополнительные водоотводные канавы для подстраховки.

Как пояснили в городской администрации, эти меры временные, но они позволят местным обитателям забыть о сапогах. В этом году там планируют сделать централизованную систему ливневой канализации.

Следят специалисты управы и за районом Маяка, где на прошлой неделе в районе железнодорожного переезда уже было экстренное подтопление.

"Тогда за несколько часов было откачано 70 кубометром воды. Один раз в год бывает срочное подтопление этого района — тротуарной дорожки, которая идет от Маяка к Дому обороны. Если вода поднимается на 15–20 сантиметров, мы ставим откачивающую технику, огораживаем знаками и лентой проход для пешеходов", — добавил Павел Парфенов.