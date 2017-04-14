Тюменцам предлагают реставрировать исторические здания на условиях льготной аренды

15:10 14 апреля 2017
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pixabay.com

В Тюменской области региональный департамент инвестиционной политики продолжает искать инвесторов для восстановлении объектов культурного наследия.

Тюменским предпринимателям напоминают, что отреставрированные своими силами исторические здания они смогут приобретать в собственность, это предусмотрено российским законодательством. По замечанию пресс-службы губернатора, на время проведения восстановительных работ для них будет действовать льготная арендная плата — 1 рубль за квадратный метр площади объекта культурного наследия в год.

Напомним, что в 2016 году в Тюмени за счет частных спонсоров реставрировались девять объектов культурного наследия.

Теги: история , памятники , реставрация
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