Тюменцам предлагают реставрировать исторические здания на условиях льготной аренды

В Тюменской области региональный департамент инвестиционной политики продолжает искать инвесторов для восстановлении объектов культурного наследия.

Тюменским предпринимателям напоминают, что отреставрированные своими силами исторические здания они смогут приобретать в собственность, это предусмотрено российским законодательством. По замечанию пресс-службы губернатора, на время проведения восстановительных работ для них будет действовать льготная арендная плата — 1 рубль за квадратный метр площади объекта культурного наследия в год.

Напомним, что в 2016 году в Тюмени за счет частных спонсоров реставрировались девять объектов культурного наследия.