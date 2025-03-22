Купеческую усадьбу на улице Кузнецова в Тюмени отреставрировали

Территорию дома купца Александра Карякина на улице Кузнецова в Тюмени обновили. На это тюменский предприниматель направил 39 миллионов рублей. Пару лет назад локация была откровенно неприглядной, а за фасадом пристройки скрывался разрушенный объект с ослабленными конструкциями, который проще было снести.

Сооружениям более 150 лет, а соседствующий пристройке дом купца Карякина входит в список культурного наследия. В 2024 году на территории провели масштабное обновление. Она попала в руки тюменского предпринимателя Александра Касьянова. Команда бизнесмена провела тотальную реконструкцию и благоустроила прилегающую территорию. Предприниматель признается, что им двигало желание сохранить историю этого места для нынешних и будущих поколений.

"Считаю, что бизнес должен быть созидательным. Когда ты не только зарабатываешь себе капитал, но и несешь пользу родному городу, области. Вкладываешь в место, в котором живешь. Причем не надо быть миллионером, каждый помогает в меру своих возможностей. Я могу реставрировать объекты и тем самым помогать Тюмени становиться красивее, туристически привлекательнее. Могу и буду делать это дальше. Когда развивается местность – развиваются люди, инвестиционный потенциал и бизнес-сообщество", – рассказал Александр.

В рамках работ по реконструкции двухэтажной пристройки специалисты провели полную замену кровли, усилили фундамент и каркас стен, восстановили фасад, обустроили стильный декор. Также была смоделирована система водоотведения. Отреставрированное здание сочетает в себе традиционный кирпичный и неорусский стиль, украшая центральную улицу города. Теперь в новой пристройке будут точки для малого бизнеса, - сообщает Вслух.ру.