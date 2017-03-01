В Тюмени закончат реставрацию шести объектов культурного наследия

В 2017 году в областном центре завершится реставрация Свято-Троицкого монастыря, ремесленного училища на улице П. Осипенко, 2, комплекса пристанционных сооружений вблизи строящейся части набережной, дом Колокольникова на Челюскинцев, 1, дом Барышникова на Осипенко, 19 и деревянный жилой дом на Дзержинского, 22. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал представитель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Александр Кононов.

По его словам, в этом году закончат разработку проектной документации на здание типографии у сквера Сибирских кошек на Первомайской, 11.

В рамках региональной программы по сохранению и использованию объектов культурного наследия работы по восстановлению продолжатся и в других населенных пунктах. В Тобольске будут отреставрированы Дом генерал-губернатора и составные ансамбля кремля: Покровский собор и Соборная колокольня. В Ялуторовске закончат работы в Торговых рядах.

В 2016 году в Тюменской области велись работы по сохранению 29 объектов культурного наследия. 17 из них (пять находятся в Тюмени) финансировались из регионального бюджета. На них ушло порядка 196 миллионов рублей. За счет частных спонсоров в областном центре реставрировались девять объектов.