В Тюмени снизилась заболеваемость ОРВИ среди дошкольников

На минувшей неделе в Тюменской области сохранилась стабильная обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом специалисты отмечают снижение показателей среди детей младше 6 лет.

Как отметили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, в целом в регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня на 5%. Превышение порогового уровня зарегистрировано в 5 административных территориях, в том числе в областном центре. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа В.

Специалисты напоминают, что при первых признаках заболевания вирусными инфекциями необходимо обращаться за медицинской помощью. Самолечение при любом заболевании опасно развитием осложнений.