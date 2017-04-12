В Тюмени снизилась заболеваемость ОРВИ среди дошкольников

На минувшей неделе в Тюменской области сохранилась стабильная обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом специалисты отмечают снижение показателей среди детей младше 6 лет.
Как отметили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, в целом в регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня на 5%. Превышение порогового уровня зарегистрировано в 5 административных территориях, в том числе в областном центре. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа В.
Специалисты напоминают, что при первых признаках заболевания вирусными инфекциями необходимо обращаться за медицинской помощью. Самолечение при любом заболевании опасно развитием осложнений.
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