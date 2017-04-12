В Тюмени снизилась заболеваемость ОРВИ среди дошкольников

14:49 12 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
domowodstwo.ru
| Фото: domowodstwo.ru

На минувшей неделе в Тюменской области сохранилась стабильная обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом специалисты отмечают снижение показателей среди детей младше 6 лет.

Как отметили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, в целом в регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня на 5%. Превышение порогового уровня зарегистрировано в 5 административных территориях, в том числе в областном центре. В  структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы  гриппа В.

Специалисты напоминают, что при первых признаках заболевания  вирусными инфекциями необходимо обращаться за медицинской помощью. Самолечение при любом заболевании опасно развитием осложнений.

Теги: Роспотребнадзор , ОРВИ , грипп
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017