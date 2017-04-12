Тюменцев оштрафовали на полмиллиона рублей за курение в неположенных местах

Общая сумма административных штрафов, выписанных жителям Тюменской области за курение в неположенных местах, за прошлый год и первые месяцы 2017-го составила 570 тысяч рублей. Такими данными поделились в отделе организации исполнительного производства регионального УФССП.

Тюменцам напоминают, что согласно законодательству строго запрещено курить в учебных и оздоровительных учреждениях, всех видах общественного транспорта, в зданиях либо на территориях государственных служб, а также в помещениях и на территориях управлений госструктур и органов власти, в лифтах и на лестничных клетках в жилых домах. Не разрешается курить на пляжах и детских площадках, на автозаправочных станциях, в общежитиях и гостиницах, барах, ресторанах и кафе.

Согласно статье 6.24 КоАП РФ за подобное нарушение для граждан предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей, а за курение на детских площадках — от 2000 до 3000 рублей.

Напомним, штрафы за курение в неположенном месте предусмотрены в российском законодательстве с 2013 года.





