Тюменцам следует защитить жилье от грызунов во время паводка

16:33 09 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
img0.liveinternet.ru
| Фото: img0.liveinternet.ru

Специалисты напоминают: спасаясь от паводка, грызуны нередко забираются в дома и бытовые постройки. Поэтому тюменцам советуют избавиться от всего, что может привлечь мышей и крыс.

Так, чтобы защититься от грызунов, необходимо убрать из садовых домиков и кормушек остатки хлеба и зерна. В доме и в сухом подполье около мышиных норок на фанерки необходимо насыпать сухие приманки для грызунов, смешивая в равных пропорциях муку и один из вяжущих материалов (гипс, алебастр, цемент). Для вкуса можно добавить сахар, а для запаха – несколько капель растительного масла. Попробовав "угощение", мыши очень быстро погибают.

Под яблонями, около плодовых деревьев и на грядках земляники следует также положить трубочки из рубероида, в них насыпать специальные приманки, которые можно приобрести на санитарно-эпидемиологических станциях. "Кормушки" надо тщательно замаскировать от птиц, чтобы не отравить их, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".

Эксперты также напоминают, что жителям подтопляемых территорий важно вовремя ставить прививки от туляремии.

 

Теги: жилье , безопасность , паводок
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017