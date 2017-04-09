Тюменцам следует защитить жилье от грызунов во время паводка

Специалисты напоминают: спасаясь от паводка, грызуны нередко забираются в дома и бытовые постройки. Поэтому тюменцам советуют избавиться от всего, что может привлечь мышей и крыс.

Так, чтобы защититься от грызунов, необходимо убрать из садовых домиков и кормушек остатки хлеба и зерна. В доме и в сухом подполье около мышиных норок на фанерки необходимо насыпать сухие приманки для грызунов, смешивая в равных пропорциях муку и один из вяжущих материалов (гипс, алебастр, цемент). Для вкуса можно добавить сахар, а для запаха – несколько капель растительного масла. Попробовав "угощение", мыши очень быстро погибают.

Под яблонями, около плодовых деревьев и на грядках земляники следует также положить трубочки из рубероида, в них насыпать специальные приманки, которые можно приобрести на санитарно-эпидемиологических станциях. "Кормушки" надо тщательно замаскировать от птиц, чтобы не отравить их, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".

Эксперты также напоминают, что жителям подтопляемых территорий важно вовремя ставить прививки от туляремии.