Тюменские студентки нашли способ борьбы с шелкопрядом

13:22 09 апреля 2017
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1tulatv.ru
| Фото: 1tulatv.ru

Ирина Козина и Снежана Рещикова из Тюменского лесотехнического техникума презентовали проект по локализации и ликвидации очага непарного шелкопряда на территории лесных участков в лесопарке "Гилёвская роща" в рамках областной научно-практической конференции "Юный исследователь развитию региона".

Как пояснила руководитель студенток Лилия Селифанова, прошлым летом на практике девушки столкнулись с проблемой шелкопряда и заинтересовались эффективными методами борьбы с вредителем. Студентки рассчитали, как естественным образом решить проблему с помощью птиц, пишут "Аргумeнты и фaкты в Западной Сибири".

Проект предполагает установку около 100 скворечников в Гилевской роще, там поселятся птицы, которые и будут истреблять шелкопряд. Домики для пернатых соорудят студенты техникума.

Ирина и Снежана воспользовались данными Центра защиты леса Тюменской области и определили самые критичные участки, где и расположатся скворечники. Полностью истреблять насекомое цели не стоит, основная задача – достичь баланса.

Теги: студенты , конференция , экология
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