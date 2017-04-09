Тюменские студентки нашли способ борьбы с шелкопрядом

Ирина Козина и Снежана Рещикова из Тюменского лесотехнического техникума презентовали проект по локализации и ликвидации очага непарного шелкопряда на территории лесных участков в лесопарке "Гилёвская роща" в рамках областной научно-практической конференции "Юный исследователь развитию региона".

Как пояснила руководитель студенток Лилия Селифанова, прошлым летом на практике девушки столкнулись с проблемой шелкопряда и заинтересовались эффективными методами борьбы с вредителем. Студентки рассчитали, как естественным образом решить проблему с помощью птиц, пишут "Аргумeнты и фaкты в Западной Сибири".

Проект предполагает установку около 100 скворечников в Гилевской роще, там поселятся птицы, которые и будут истреблять шелкопряд. Домики для пернатых соорудят студенты техникума.

Ирина и Снежана воспользовались данными Центра защиты леса Тюменской области и определили самые критичные участки, где и расположатся скворечники. Полностью истреблять насекомое цели не стоит, основная задача – достичь баланса.