Готовится премьера сериала о путешествии тюменского врача в Тихом океане

Премьера первого тюменского семисерийного фильма "Кон-Тики II. Утомленные ветром" состоится 10 апреля. Сериал расскажет о смельчаках, решившихся повторить путь знаменитого путешественника Тура Хейердала и преодолеть океан на двух плотах. В качестве судового врача в экспедиции принял участие тюменец Сергей Гольцов.

Как рассказал автор проекта, тюменский журналист Игорь Канев, тюменский врач принял участие во второй части путешествия и преодолел расстояние от острова Пасхи до берегов Южной Америки. Сериал посвятили различным аспектам жизни на плоту в открытом океане. Например, в первой серии речь пойдет о том, как путешественники собирались в путь, как добирались 42 дня из Перу до острова Пасхи. Затем зрители узнают, как был устроен плот, как распределялись обязанности между членами экипажа, чем они питались и как защищались от штормов. Отдельную серию сняли про врачей, которые следили за здоровьем членов экспедиции. Рассказчиками стали Сергей Гольцов и другой доктор Борис Романов.

По словам Игоря Канева, в процессе работы над фильмом пришлось использовать видео, снятое на семь различных источников: фотоаппараты, камеры GoPro, квадракоптер и даже на телефон. Просматривать терабайты информации необходимо было несколько часов.

Главный герой фильма Сергей Гольцов поделился, что путешествие серьезно на него повлияло: "Грандиозная стихия, мощь океана и маленький рукотворный плот в его центре – это лучшая демонстрация места и роли человека во Вселенной. Познав это, обретаешь новый взгляд на привычные вещи, начинаешь замечать и придавать значение тому, что ранее казалось не столь важным", - прокомментировал он.

Родные и друзья путешественников с нетерпением ждут выхода сериала. Его смогли посмотреть только сами члены экипажа. Основная идея фильма в том, что абсолютно разные люди могут объединиться для достижения одной цели, пишет "Вcлух.ру".

Премьера "Кон-Тики II. Утомленные ветром" пройдет 10 апреля в 19.00 на 21 кнопке в кабельных сетях в Тюмени. Фильм можно увидеть также в Интернете в онлайн-эфире "Тюменского времени".