Специалист дал советы по сбору чемодана

Полезными советами по сборке чемодана поделилась организатор пространства Марина Уразметова.

Сбор чемодана начинается со списка. Можно составить список нужных вещей на листочке, в заметках телефона, либо скачать приложение на смартфон. Основная категория вещей, которая занимает большую часть чемодана, конечно, одежда. Есть несколько вариантов упаковки. Например, сворачивать вещи рулонами, либо аккуратно сложить вертикальным способом. Очень удобно использовать тканевые органайзеры с жесткими стенками. При въезде в отель можно просто достать этот короб и поставить на полку шкафа.

Мелкие категории вещей — нижнее белье, чулочно-носочные изделия или купальники — лучше перевозить в специальных органайзерах, так удобнее находить нужную вещь. Также такие органайзеры можно использовать отдельно для каждого члена семьи.

Обувь лучше перевозить в специальных мешках, чтобы изолировать от остальных вещей. Иногда в поездку нужно взять косметику или принадлежности для душа. В таких случаях Марина Уразметова рекомендует дорожные наборы с прозрачной пластиковой боковиной. Они позволят сэкономить место и избежать проливания. Для косметики существуют тканевые кейсы с отделами, чтобы предметы не перемешивались между собой, - сообщает Вслух.ру.