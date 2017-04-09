Тюменским сиротам помогут определиться с будущей профессией

Ежегодная профориентационная акция "Моя профессия - моё будущее" пройдет в Тюмени с 17 по 28 апреля. В тематических мероприятиях примут участие школьники и студенты, особое внимание специалисты центра занятости уделят сиротам, детям-инвалидам, а также подросткам, которые состоят на учете КДН и ПДН.

В рамках акции в Центре профориентации организуют Дни открытых дверей. Подростки и молодые люди смогут поучаствовать в проектах "День семьи", "Job-кафе", "Job-библиотека", где напрямую смогут задать интересующие их вопросы специалистам профориентации и потенциальным работодателям.

Кроме того, для школьников и педагогов проведут профориентационный квест в рамках проекта "Перспектива". Для работников системы образования и молодежной политики организуют круглый стол с представителями системы образования и молодежной политики по вопросам межведомственного взаимодействия в области профессиональной ориентации, пишет "Мегатюмeнь".

В дни акции в Центре занятости населения будет действовать "горячая линия" по вопросам профориентации всех категорий граждан. Все интересующие вопросы можно задать по телефону отдела профессиональной ориентации граждан 8 (3452) 27-31-18 или по телефону "горячей линии": 8 (3452) 27-36-05.

