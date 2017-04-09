Тюменцев просят помочь отремонтировать психоневралогический интернат "Луч"

В винзилинском психоневрологическом интернате "Луч" необходимо провести косметический ремонт и заменить окна. Для этого благотворители из городского центра помощи "Делай добро" проводят сбор средств. Внести свой вклад могут все желающие.

В интернате на сегодня проживает 400 инвалидов, им также требуется компьютерная техника, принадлежности для рисования и творчества, спортивный инвентарь, садовое оборудование, мебель, скамейки и беседки, а также шторы и покрывала.

Как рассказала директор центра помощи "Делай добро", пациенты интерната имеют ограниченные возможности здоровья, но они хотят продолжать жить полноценно и реализовывать свой творческий потенциал. "Тюменцы могут быть уверены, что вложенные средства пойдут на благое дело", - отметила она.

В канун Пасхи АНО "Делай добро" готовит для всех постояльцев интерната небольшие подарки. Горожане могут присоединиться к акции и приобрести брелоки, гематоген или киндер сюрпризы. По вопросам сотрудничества и организации подарков можно обратиться по телефону 89129970877 Наталья, в социальных сетях (https://vk.com/club124973237) или через сайт (http://делай-добро24.рф/), пишет "Вcлух.ру".

