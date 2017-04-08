Неравнодушные тюменцы возьмутся за озеленение города

Тюмень присоединится к всероссийской акции "Городская Экобомба", цель которой - посадить как можно больше хвойных деревьев, источников фитонцидов.

Этой весной эковоины готовы посадить кедр сибирский, тую западную, ель голубую и лиственницу сибирскую. В качестве участников акции выступают неравнодушные горожане. В их силах - заказать саженцы с помощью координаторов, оплатить их и в условленное время высадить на своем или общественном участке. Для подтверждения участия необходимо выложить фото или видео, где заснят процесс посадки растения, пишет "Вслyх.ру".

За прошедшие 2 года (4 сезона) движения "Городская #ЭКОбомба" эковоинами были высажены 176 000 саженцев в 80 городах России, Беларуси, Казахстана. Нынешние весенние посадки намечены на май.