Неравнодушные тюменцы возьмутся за озеленение города

13:28 08 апреля 2017
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terra-viva.ru

Тюмень присоединится к всероссийской акции "Городская Экобомба", цель которой - посадить как можно больше хвойных деревьев, источников фитонцидов.

Этой весной эковоины готовы посадить кедр сибирский, тую западную, ель голубую и лиственницу сибирскую. В качестве участников акции выступают неравнодушные горожане. В их силах - заказать саженцы с помощью координаторов, оплатить их и в условленное время высадить на своем или общественном участке. Для подтверждения участия необходимо выложить фото или видео, где заснят процесс посадки растения, пишет "Вслyх.ру".

За прошедшие 2 года (4 сезона) движения "Городская #ЭКОбомба" эковоинами были высажены 176 000 саженцев в 80 городах России, Беларуси, Казахстана. Нынешние весенние посадки намечены на май.

Теги: благоустройство , озеленение , экология
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