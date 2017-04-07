Погода не помешала тысяче тюменцев выступить против террора

Около 1 300 тюменцев приняли участие в акции "Тюмень против терроризма, посвященной памяти о погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

Ветреная погода не помешала неравнодушным горожанам собраться сегодня на Цветном бульваре, возложить цветы, зажечь свечи и почтить память жертв теракта.

Владимир Сбитнев, один из инициаторов этой акции, уверен - что бы ни происходило в мире, нужно держаться вместе: "Всем людям, всем городам, всей стране. Питер, Тюмень с тобой!"

Напомним, 3 апреля в петербургском метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Бомба находилась в одном из вагонов поезда. В результате взрыва погибли 14 человек. Еще 62 получили травмы различной степени тяжести.

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Фото - http://admtyumen.ru