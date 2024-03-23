Тюменцы продолжают нести цветы к мемориалу в память о погибших при теракте

Руководители национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области почтили память погибших из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Они вместе возложили цветы на мемориал, который создали горожане возле знака "Нулевой километр" на Цветном бульваре в Тюмени.
"У терроризма нет национальности, нет веры, и нет ему оправдания", - подчеркнули лидеры автономий.
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