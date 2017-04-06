Тюменцы могут сообщить о пожаре в лесу через мобильное приложение

В преддверии пожароопасного сезона специалисты вновь просят помощи тюменцев в сохранении леса. Оповестить об обнаруженном пожаре можно звонком, по SMS или через мобильное приложение.

Сообщения принимают по горячим линиям диспетчерских служб лесного хозяйства: 8-800-100-94-00 (федеральная) и 8-800-100-19-70 (региональная). Отправить SMS можно на номер 3434 — перед текстом надо набрать слово "лес". Для этих же целей можно использовать мобильное приложение "Берегите лес". Через него можно сделать звонок или отправить сообщение с фотографией и данными геолокации. Здесь же можно узнать о сложившейся на территории региона пожароопасной обстановке или найти адреса и телефоны действующих в области лесных служб.

Как рассказали в региональном департаменте лесного комплекса, за 2016 год диспетчеры Тюменской авиабазы получили от жителей порядка 80 обращений, связанных не только с пожарами, но с лесными свалками и нелегальной вырубкой. Некоторые из них подтверждали случаи, которые уже засекли лесники, но в ряде ситуаций тюменцы опережали специалистов.