Мечтаете ездить на вездеходе? Сначала получите права

Не секрет, что из-за отсутствия дорог до некоторых уголков России добраться можно лишь на вездеходе, квадроцикле или снегоходе. Для кого-то – это часть работы, доехать до точки через леса и болота, а для других – это отдых, веселье и просто образ жизни. Летом - штурм бездорожья на квадроциклах, а зимой - заснеженных полей на снегоходах.

Для управления внедорожными мото- и автотранспортными средствами, как и для обычного автомобиля, необходимо иметь водительское удостоверение, но не простое, а специальное удостоверение тракториста-машиниста категории А1 и А2.

В категорию А1 входят квадроциклы ATV(с мотопосадкой) и снегоходы, а к категории А2 относятся квадроциклы UTV (с автопосадкой), вездеходы "Петрович" и "Трэкол".

Пройти обучение и стать обладателем удостоверения тракториста-машиниста может любой желающий в возрасте от 16 лет. Теоретические и практические занятия проходят в квадроцентре Базис72 под четким руководством профессиональных инструкторов.

Длительность курса А1 - 2 недели, по 2 занятия в неделю с 18:00 до 20:00.

Длительность курса А2 – 3 недели, по 2 занятия в неделю с 18:00 до 20:00.

Стоимость обучения на категорию А1 – 5000 рублей.

Стоимость обучения на категорию А2 – 9000 рублей.

Записаться на курсы и уточнить дополнительную информацию можно по телефону:

8 (3452) 273-109 и 8 (3452) 567-333 или на сайте cf72.ru.

Г. Тюмень, ул. 11-й км. Окружной дороги, стр. 6. (м-н Плеханово), квадроцентр Базис72.