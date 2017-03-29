Бескультурное поведение соседей обсудили в Клубе экспертов Тюменской области

Весна преподносит тюменцам очередные сюрпризы. Вместе с потеплением в город пришло таяние снега, открывшее горожанам неприятную правду: многие из тюменцев введут себя некультурно прямо там, где живут. Проблему обсудили участники Клуба экспертов Тюменской области.

Участник Клуба Святослав Стрелин возмутился действиями одного из жителей областной столицы, выбивающего пыль из ковров на территории придомовой детской площадки. По мнению пользователя, тем самым мужчина приносит "свой мусор из дома чужим детям", поэтому Святослав поинтересовался, достойно ли порицания такое поведение и предусмотрено ли наказание за это в принципе.

По мнению участников дискуссии, действия тюменца – мелочь по сравнению с поведением владельцев домашних собак, выгуливающих своих питомцев и не убирающих за ними экскременты, что является серьезной проблемой Тюмени. Пользователи отмечают: многие горожане ведут себя наплевательски по отношению к своим соседям, а власти, если не борются с этим надлежащим образом, могли бы использовать данную ситуацию для наполнения муниципального бюджета. А единственной мерой пресечения выхлопывания на детской площадке ковров является личное вмешательство.

"Удивительно, что властям наплевать... Ищут какие-то статьи для наполнения бюджета, но вот же они - штрафовать собачников и автолюбителей, паркующихся на тротуарах", - рассуждает Сергей Рост.

"Поразительно, как любовь к животным у хозяев четвероногих сочетается с, мягко говоря, наплевательским отношением к обитающим рядом "двуногим"", - отмечает Гаяне Аванесян.

По мнению модератора Клуба, сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, такие проблемы требуют комплексного решения. Многое зависит от позиции власти и общественников, но главную роль здесь играет именно отношение самих жителей, их воспитание и культура, от этого и нужно отталкиваться. "Никакие нововведения и законопроекты не будут работать эффективно, если население не осознает проблему и сделает первый шаг к ее решению", - отметил он.