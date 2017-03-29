В Тюмени наградили мужчину, вытащившего соседа из горящего дома

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области

В Тюмени медаль МЧС "За отвагу на пожаре" вручили пенсионеру Виктору Акарачкину.

Серьезный пожар случился в двухэтажном доме на улице Сиреневой 16 февраля. Тогда в охваченном огнем доме оказался и его хозяин. Проживающий по соседству Виктор Николаевич предположил, что мужчина находится на втором этаже. Из-за сильного задымления проникнуть в дом через дверь у пенсионера не получилось, поэтому он решил забраться туда через окно второго этажа. Он подставил к нему лестницу, поднялся, разбил тройной стеклопакет и пролез внутрь. В комнате Виктор Николаевич обнаружил хозяина дома, лежавшего на полу без сознания. Пенсионер вытащил его через окно, спустить мужчину по лестнице помогли очевидцы пожара. Пострадавшего перенесли в соседний дом, его госпитализировала подъехавшая скорая.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области, хозяин дома получил термические ожоги и отравился продуктами горения, но благодаря героическому поступку Виктора Николаевича его жизнь удалось спасти.