Заболеваемость ОРВИ и гриппом остается ниже порогового уровня

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Тюменской области остается стабильной. По итогам предыдущей недели заболеваемость среди населения региона ниже порогового уровня на 8%.

Все зарегистрированные случаи ОРВИ и гриппа легкой и средней степени тяжести. По итогам лабораторного мониторинга, выявляются вирусы гриппа В и негриппозные респираторные вирусы. Закрытых на карантин школ и садов в настоящее время нет.

Специалисты тюменского управления Роспотребнадзора напоминают, что при первых признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью, самолечение опасно развитием осложнений.