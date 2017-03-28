Заболеваемость ОРВИ и гриппом остается ниже порогового уровня

13:33 28 марта 2017
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s1.passion.ru
| Фото: s1.passion.ru

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Тюменской области остается стабильной. По итогам предыдущей недели заболеваемость среди населения региона ниже порогового уровня на 8%.

Все зарегистрированные случаи ОРВИ и гриппа легкой и средней степени тяжести. По итогам лабораторного мониторинга, выявляются вирусы гриппа В и негриппозные респираторные вирусы. Закрытых на карантин школ и садов в настоящее время нет.

Специалисты тюменского управления Роспотребнадзора напоминают, что при первых признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью, самолечение опасно развитием осложнений.

Теги: Роспотребнадзор , ОРВИ , грипп
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