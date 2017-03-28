Тюменские дачи охраняет конный казачий патруль

В Тюмени на охрану общественного порядка заступил один конный казачий патруль. Двое казаков патрулируют садоводческое товарищество с десяти часов вечера до четырех часов утра с понедельника по четверг.

"Территория патрулирования избрана не случайно. Наступили весенние теплые дни, а это означает начало дачного сезона. Многие тюменцы начали выезжать за город. Казачьи патрули проводят профилактические беседы с гражданами с целью предупреждения, выявления и раскрытия дачных краж", — комментируют в пресс-службе тюменской полиции.

Представители казачества работают в рамках деятельности отрядов добровольных народных дружин. Их главная функция — следить за соблюдением правопорядка и своевременно сообщать о нарушениях сотрудникам полиции. Конное патрулирование — это начало несения казаками службы в особом режиме.

Стражи правопорядка просят также и владельцев дачных участков позаботиться о сохранности имущества. Как показывает практика, злоумышленники чаще всего похищают посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты, черный и цветной металлолом и строительные материалы.