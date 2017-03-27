Ведущие реабилитологи России провели образовательную конференцию в ФЦН Тюмени

Международная конференция "Инновационные технологии в нейрореабилитации пациентов неврологического и нейрохирургического профиля" с участием ведущих российских специалистов прошла в Тюмени в Федеральном центре нейрохирургии 23-24 марта. Участники рассмотрели актуальные вопросы отрасли – от грамотного ухода за больными до современнейших методов реабилитации.

По словам главного врача Федерального центра нейрохирургии, профессора Альберта Суфианова, такие конференции дают колоссальный опыт специалистам - реабилитологам. "Еще на заре работы нашего центра встал вопрос о развитии такой необходимой службы как ранняя нейрореабилитация. Уже с первых минут после операции, по показаниям, пациенту начинают проводить весь необходимый комплекс мероприятий по восстановлению, что помогает ему значительно быстрее выздоравливать и возвращаться к привычной жизни. Мы совершенствуем работу этого направления в ФЦН постоянно, ищем новые методы, к каждому больному в реабилитационный период подходим индивидуально. Данная конференция объединяет усилия специалистов по реабилитации в достижении одной цели – это повышение уровня качества поддержки и помощи больным, а также пропаганда правильного и здорового образа жизни", - пояснил Альберт Акрамович.

Как отметил врач-невролог, заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ Федерального центра нейрохирургии Алексей Кудряшов, выступивший спикером на мероприятии, на конференции удалось собрать уникальную команду специалистов, благодаря чему участники получили новые знания на междисциплинарном уровне. Лекторы осветили вопросы грамотного ухода за пациентами, их безопасного перемещения, организации лечебной физкультуры на всех уровнях реабилитации, помощи при нарушении функции глотания, показали комбинированные современные технологии.

"Не секрет, что сегодня новые открытия происходят именно на стыке дисциплин. В этом смысле конференция является не только обучающей, но и инновационной. Второй день стал открытием даже для опытных докторов. Мы задействовали возможности телемедицины, которая сегодня активно развивается во всем мире. На видеосвязь с участниками вышли специалисты из Греции, и мы увидели, как легко можно связаться с зарубежными врачами и получить от них экспертное заключение", - рассказал он.

Ведущим лектором 24 марта стала заместитель директора по научной работе Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (г.Москва) Ирина Авдюнина. Она выступила с докладом "Жизнеобеспечивающие функции организма: глотание" и провела мастер-класс по принципам ведения пациента с нейрогенной дисфагией. Однако и сама Ирина Александровна почерпнула для себя много нового.

"Ирину Александровну впечатлила работа нашего медицинского колледжа. Недавно в Москве открылся крупнейший в России центр по нейрореабилитации тяжелых пациентов, который испытывает дефицит кадров. Благодаря своевременным действиям руководителя ФЦН в Тюмени Альберта Суфианова, сегодня в тюменском медколледже готовят медсестер, для которых уже есть рабочие места", - добавил Алексей Кудряшов.

Большой интерес у участников вызвало выступление тюменских остеопатов. Хотя методы, применяемые в мануальной терапии, пока не закрепились в традиционной медицине, они пользуются огромным спросом и при ряде заболеваний являются очень эффективными.

По словам врача мануальной терапии Дениса Мухамедьярова, к концу 2017 года остеопатия пройдет процесс лицензирования, после чего будет прочно входить в различные направления медицины, в том числе более активно применяться в реабилитологии.

"В основном мы оказываем реабилитационную помощь больным с неврологическими патологиями. Например, дети, перенесшие менингоэнцефалит, поступают к нам с остаточными симптомами интеллектуальных нарушений, которые в комплексном подходе с неврологами и психологами мы достаточно успешно решаем. В остеопатии чрезвычайно важно отношение к пациенту. Мы работаем руками и не можем относиться к человеку, как к предмету. Поэтому, даже при стремительном развитии современных бесконтактных технологий, в нашей работе это останется основным аспектом. Уверен, что остеопатия может внести свои положительные коррективы в методы реабилитации при различных заболеваниях", - отметил он.

В целом же система реабилитации пациентов в России сегодня развита еще недостаточно, считает главный специалист по детской медицинской реабилитации департамента здравоохранения Тюменской области и Уральского федерального округа Вера Змановская. Опорные точки, где специалисты этой сферы могли бы получить знания, на территории УФО существуют только в Тюмени и Екатеринбурге. Но и здесь есть, к чему стремиться.

"Ситуация по дисфагии обстоит остро, по всей стране этим занимается немного специалистов. Нам нужно дотянуться хотя бы до уровня Москвы: научить наших врачей видеоэндоскопической и рентгеноскопической диагностике процесса. Что касается детской реабилитации, то в Тюмени она развита неплохо, мы даже оказываем существенную помощь соседним регионам, особенно северным, где принято считать, что реабилитация – это, прежде всего, санаторно-курортное лечение. Тюменская область лидирует по внедрению программ наблюдения за детьми с двигательными нарушениями. Мы развиваем это направление с 2014 года, и сейчас к нам едут учиться специалисты со всей страны. Два раза в год организуем всероссийские обучающие платформы, которые пользуются большой популярностью в медицинском сообществе", - пояснила она.

Вера Змановская, как и многие другие участники конференции, указала на еще одну явную проблему – дефицит кадров. Особенно не хватает работников среднего звена - инструкторов ЛФК, массажистов, а также физических терапевтов. В основном нишу реабилитологов закрывают неврологи, ортопеды и физиотерапевты, которые не должны являться фронт-офисом в реабилитации.

"В этом плане - огромный провал. Сама специальность медицинской реабилитации сегодня просто не существует, есть только вид услуги. Учитывая, что в России термин медицинской реабилитации ввели лишь в 2011 году, это слишком маленький период, чтобы говорить, о формировании какой-то профессиональной основы, для этого нужен не один десяток лет", - констатировала эксперт.

Многолетним опытом работы с участниками конференции поделилась ассистент кафедры медицинской реабилитации и адаптивной физической культуры в медицинском университете имени Павлова в Санкт-Петербурге Ольга Камаева. Осваивать тонкости реабилитационной помощи она начала более 20 лет назад, получила образование за границей. Лектор высоко оценила организацию конференции в ФЦН Тюмени, а особенно то, что она включает не только теоретическую, но и практическую часть.

"Я уже второй раз принимаю участие в образовательном цикле, организованном на базе ФЦН, и они всегда проходят с большим практическим уклоном, здесь не только звучат высоконаучные доклады, но и проходят хорошие мастер-классы. Наука, конечно, должна продвигаться вперед, но, к сожалению, она бывает довольно далека от практики. Такие конференции дают возможность понять, куда нужно двигаться", - сказала она.

Ольга Камаева заострила внимание на том, что реабилитационная помощь не ограничивается лечебным учреждением. После выписки пациенту необходима поддержка и в домашних условиях, поэтому главная задача врачей-реабилитологов – это обучить больного действиям, способным адаптировать его к комфортной жизни после болезни, а его родственников – правильному уходу.

Отметим, что международная конференция организована Ассоциацией нейрохирургов Тюменской области совместно с кафедрой нейрохирургии первого МГМУ им. И.М.Сеченова при непосредственном участии Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.