В Тюменской области продолжается регистрация казачьих дружин

Сорокинское хуторское казачье общество и Викуловское хуторское казачье общество внесут в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации в 2017 году. Об этом сообщили на заседании окружной комиссии Уральского федерального округа Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества.



По данным управления Минюста России по Тюменской области, регионе зарегистрировано 15 казачьих обществ, из них 13 входят в состав Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, в том числе 11 казачьих обществ внесены в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Работа по внесению в реестр казачьих обществ продолжится, пишет ИА "Тюменская линия".

В Тюменской области власти активно содействуют организации работы по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию казачьей молодежи, проводится работа по укреплению материально-технической базы творческих казачьих коллективов, осуществляется поддержка казачьей культуры.