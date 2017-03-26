Тюменская студентка стала призером престижной кондитерской выставки

Студентка первого курса Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Мария Усова выиграла "бронзу" в номинации Арт-класс "Карамель" на престижной выставке Modern Bakery в Москве.

Данная выставка – одно из самых значимых событий в кондитерской отрасли, где собираются лучшие кондитеры и пекари мира. Свои таланты представляют производители и поставщики ведущих брендов, проходят презентации современных технологий отрасли и новинок кулинарной продукции.

Мария Усова признается, что ее успех – в трудолюбии. Девушка занимается каждый день, без выходных и праздников. Накануне выставки она продемонстрировала свои успехи на чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в компетенции "Кондитерское дело" и удивила тюменцев трехъярусным тортом на пресс-конференции, приуроченной к открытию чемпионата, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".