Кулинарные комикс-читки пройдут в тюменском книжном магазине

30 июля в Тюмени пройдут необычные читки. Они будут посвящены кулинарным комиксам. Событие придумали в местном книжном магазине "Никто не спит", сообщает КП-Тюмень.

"Мы решили провести мероприятие, где можно послушать или прочитать комиксы на тему "Кулинария". Суть в том, что каждый желающий вслух делится с другими любимыми комиксами и слушает выступающих", - рассказали организаторы.

Главное условие - чтобы история соответствовала заданной теме. Для тех, кто не сможет быть, но очень хочет, чтобы его комикс прочитали, организаторы сообщают, что могут прочитать его сами.