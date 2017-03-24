Одаренные тюменские школьники проведут каникулы в Новосибирске

15:47 24 марта 2017
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img-fotki.yandex.ru
| Фото: img-fotki.yandex.ru

Восемнадцать тюменских школьников отправятся в образовательную поездку в Новосибирск 25 марта. Образовательную поездку для школьников, показавших высокие результаты в учебе, организовал информационно-методический центр города.

Ребята посетят первый биотехнологический наукоград России, побывают в Институте цитологии и генетики, в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", а также в детском биотехнопарке. Также запланированы встречи с ведущими учеными города.

Помимо образовательной, запланирована и культурная программа. Школьники познакомятся с достопримечательностями сибирского города, посетят театры и музеи, а также побывают в крупнейшем за Уралом астрофизическом центре "Планетарий", сообщили в городском департаменте образования.

Теги: школьники , каникулы
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