Одаренные тюменские школьники проведут каникулы в Новосибирске

Восемнадцать тюменских школьников отправятся в образовательную поездку в Новосибирск 25 марта. Образовательную поездку для школьников, показавших высокие результаты в учебе, организовал информационно-методический центр города.

Ребята посетят первый биотехнологический наукоград России, побывают в Институте цитологии и генетики, в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", а также в детском биотехнопарке. Также запланированы встречи с ведущими учеными города.

Помимо образовательной, запланирована и культурная программа. Школьники познакомятся с достопримечательностями сибирского города, посетят театры и музеи, а также побывают в крупнейшем за Уралом астрофизическом центре "Планетарий", сообщили в городском департаменте образования.