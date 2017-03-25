Школьники смогут провести активные каникулы в Тобольском кремле

Специалисты Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника разработали программу для школьников и студентов на время весенних каникул.

С 25 марта по 2 апреля ребят ждут новые экскурсии, тематические занятия, мастер-классы и квест-расследования, сообщили в пресс-службе губернатора.

Одна из "изюминок", подготовленных для детей и подростков в Тобольском Кремле - новый образовательно-интерактивный комплекс в отеле-музее "Гостиный двор" - "Резиденция Сибирского Воеводы". Ребята пройдут дозором по владениям сказочно-исторического правителя нашего края, узнают легенду основания Тобольска и составят карту Сибири на старославянском языке.

Каждого, кто познакомится со старославянской письменностью, соберет макет Тобольского Кремля и выполнит другие интересные задания, зачислят в дружину самого Воеводы.

Кроме этого, сотрудники музея-заповедника приглашают юных гостей стать участниками мастер-классов в Доме мастеров. Гончарное дело, мастерство бисероплетения и декоративно-прикладное искусство – чтобы стать известным умельцем, достаточно лишь сделать шаг навстречу творчеству.

Юных жителей и гостей древней столицы Сибири ждут и автобусные экскурсии по городу. Школьники и студенты смогут многое узнать о Тобольске времен композитора Александра Алябьева или ученого Дмитрия Менделеева, о купечестве, шумных ярмарках и других интересных фактах и событиях.