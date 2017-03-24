Лидеров тюменских молодежных организаций обучат продвижению в соцсетях

Мастер-класс "Стратегия продвижения в сети: команда, идеи, тренды" проведет для лидеров тюменских молодежных сообществ федеральный эксперт Сергей Федюнин. Он расскажет, как создавать и распространять контент группы своего сообщества в интернете, пишет "Мегaтюмень".

Сергей Федюнин хорошо известен по работе с соцсетями, он преподаватель учебного центра по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, проектирования интерфейсов и веб-разработки "Нетология".

Школа руководителя молодежного сообщества – это курс из шести интерактивных лекций, семинаров, тренингов и мастер-классов о тенденциях в молодежной среде от региональных экспертов. Мероприятия проходят каждую неделю и завершатся образовательным интенсивом, который состоится 29 марта.

Послушать эксперта и научиться работать с соцсетями горожане могут научиться в воскресенье, 26 марта, в коворкинге "Моя территория". Начало в 11:00.