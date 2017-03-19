Курганец организует в Ялуторовске мукомольное производство

Бизнесмен из Кургана реализует в Ялуторовске инвестиционный проект по переработке зерна. Планируется, что производство даст городу 35 новых рабочих мест.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в начале года инвестор реконструировал склады на 20 тысяч тонн зерна на выкупленном участке. Завершаются работы по ремонту сушильного оборудования, идут переговоры по приобретению мукомольной линии. Отметим, мукомольное производство – традиционное ремесло для Ялуторовска: первому промышленному предприятию в городе - паровой пятиэтажной мельнице купчихи 2-й гильдии Е. Д. Гусевой - уже больше века. Даже на гербе Ялуторовска, дарованном императрицей Екатериной II в 1785 году, изображено мельничное колесо.